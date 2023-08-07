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Законодательство РК

Шахтера завалило горной породой в Карагандинской области

Шахтера завалило горной породой в шахте Карагандинской области Фото: pxfuel
6 августа утром во время работ в шахте "Шахтинская" пострадал 34-летний мужчина: на него обвалился кусок горной породы, сообщает Zakon.kz.

Рано утром во время бурения анкера с верхней части забоя произошло отслоение комка горной массы, которым придавило 34-летнего проходчика. Мужчина получил перелом грудины, его госпитализировали, передает E-Karaganda.

"Работниками звена участка УПР-1 была оказана первая помощь проходчику, далее он был вывезен на поверхность шахты и бригадой РПГ доставлен в клинику имени Макажанова. Случай расследуется", – сообщили в пресс-службе АО "АрселорМиттал Темиртау".

Как рассказали в управлении здравоохранения Карагандинской области, мужчину доставили в больницу с переломом грудины. Состояние его врачи оценили, как "стабильное".

"По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 277 части 1 УК РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". Начато досудебное расследование", – рассказали в пресс-службе департамента полиции региона.

Ранее стало известно, что в поселке Долинка Карагандинской области 31 июля 2023 года из колонии средней безопасности сбежал осужденный-рецидивист. В тот же день его задержали.

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