Родственники застреленного в Талдыкоргане офицера не понимают, за что его убили

Отец погибшего рассказывает, момент нападения якобы увидел один из соседей.

Офицеру выстрелили в лицо во дворе собственного дома в одном из микрорайонов Талдыкоргана. Личность нападавшего пока не установили. Оружие тоже не найдено, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Тело 36-летнего военнослужащего во дворе дома обнаружили прохожие. Они вызвали полицию и скорую. Спасти майора местной воинской части не удалось. Он скончался до приезда медиков от огнестрельного ранения в лицо.

– Перед этим я позвонил Рустаму, трубку он не взял! И думаю: наверное, опять что-то. Когда туда приехал, тогда узнал, что его застрелили. За что и зачем? Кому он сделал плохое? Не знаю! – говорит отец Р. Джаныкбаева Сейткан Джаныкбаев.

Отец погибшего рассказывает, момент нападения якобы увидел один из соседей. Но разглядеть лицо убийцы он не смог. Родные Рустама Джаныкбаева уверены, что за военнослужащим могли следить. Дождавшись подходящего момента, неизвестный открыл огонь.

– Стреляли из дробовика, охотничье ружье, потому что оно было таким длинным, говорят. Он, наверное, когда повернулся на имя Рустам, и тут выстрел был. Камеры там снимают, но там темно было. Это где-то было примерно между полседьмого и семью вечера. Человека убить – не знаю, это не так просто. Может, кому-то дорогу перешел? Не знаю, просто хочу увидеть этого человека и посмотреть ему в глаза, - продолжает отец.

Родственники погибшего военнослужащего не могут понять, что стало причиной жуткой расправы. При этом супруга убитого связывает все с его работой.

В полиции уже начато досудебное расследование. Правоохранители изъяли записи с камер наблюдения, установленных во дворе. В Министерстве обороны убийство военнослужащего также подтвердили. Но раскрывать детали происшествия не стали.

– Данный факт зарегистрирован в Единый реестр досудебных расследований по статье 99 УК РК "Убийство". Создана оперативно-следственная группа из числа опытных сотрудников полиции, сейчас принимаются меры по раскрытию данного преступления. Ход расследования дела взят на контроль МВД страны, - говорит официальный представитель департамента полиции Алматинской области Ернар Сайдильдин.

Пока точно неизвестно, из какого оружия могли застрелить военнослужащего. Сейчас полицейские устанавливают количество нападавших и мотив жестокого убийства. Отмечу, что у военного остались жена и двое несовершеннолетних детей.

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