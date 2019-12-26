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Бывший супруг норвежской принцессы покончил с собой

Свои соболезнования выразили король и королева Норвегии.

Фото : fashiontime.ru26 декабря 2019, 06:13

Норвежский писатель, художник и бывший супруг принцессы Норвегии Марты Луизы и отец трех ее детей Ари Бен покончил с собой в возрасте 47 лет, передает РИА Новости.

- Мы, самые близкие люди Ари Бена, с глубоким прискорбием вынуждены сообщить, что сегодня он покончил жизнь самоубийством. Мы просим уважать нашу частную жизнь в предстоящий период, - приводит телекомпания заявление семьи писателя, которое озвучил менеджер Гейр Хоконсунд.

Свои соболезнования выразили король и королева Норвегии.

Ари Бен и принцесса Марта Луиза поженились в 2002 году и развелись спустя 14 лет. У пары три дочери. Марта Луиза занимает четвертое место в очереди на норвежский престол после своего брата и двух его детей. Бен как писатель создал несколько романов, пьес и сборников коротких рассказов.


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