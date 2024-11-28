Норвежская принцесса задолжала местным бизнесменам за свою свадьбу

Дочь короля Норвегии Харольда, принцесса Марта Луиза, до сих пор не расплатилась с поставщиками своей августовской свадьбы и задолжала уже более миллиона крон норвежским предпринимателям за организацию и проведение семейного торжества, сообщает Zakon.kz.

Норвежская принцесса и ее муж шаман Дюрек Верретт отпраздновали свадьбу в прибрежном норвежском городе Гейрангер в конце августа. Но спустя три месяца многие из продавцов все еще ждут оплаты, пишет местное издание Se og Hor. Выяснилось, что несколько норвежских компаний остались разочарованы неоплаченными счетами. Некоторые из них уже подали официальные иски о взыскании долга.

"Должен признать, что мы очень хотели принять участие в празднике и хорошо подготовились. Обидно, что после этого все стало менее приятным. Неприлично не возместить ущерб. Такое ощущение, что принцесса сбежала от счета", – говорит один из владельцев бизнеса.

В отеле Union, где остановились многие гости, также уже долгое время обсуждают с менеджером Марты окончательный счет. Среди других ожидающих компаний – LYD AS, поставляющая световое и звуковое оборудование.

Еще один любопытный факт: гостям королевской свадьбы выдали по пять ваучеров на напитки. После того, как ваучеры заканчивались, гости могли приобрести напитки из меню. Стоимость составляла примерно 20 евро.

А в Китае уровень браков упал до катастрофической отметки.