Мужчину насмерть забили в Уральске. Задержаны пять охранников

У него были множественные колото-резанные раны верхней трети предплечья, нижней трети плеча, и множественные гематомы и ссадины грудной клетки и лица.

От полученных травм мужчина скончался по дороге в больницу, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО, сегодня, 25 декабря в 05.00 поступил звонок с автозаправки "Конденсат", которая находится в районе Омеги, о том, что избивают мужчину.

- По приезду наряда полиции было обнаружено окровавленное тело мужчины. По подозрению в преступлении задержаны пять сотрудников частной организации, охранного агенства "Сова", - сообщили в департаменте полиции ЗКО.

Стоит отметить, что в настоящее время начато досудебное расследование по статье 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью."

В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО отметили, что вызов в станцию скорой поступил в 04.52.

- 04.57 скорая была на месте. 32-летний мужчина скончался по дороге в Областную многопрофильную больницу. У него были множественные колото-резанные раны верхней трети предплечья, нижней трети плеча, и множественные гематомы и ссадины грудной клетки и лица, - пояснили в облздраве.

В охранном агенстве "Сова" от каких-либо комментариев отказались.

Другие подробности выясняются.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!