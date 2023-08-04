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Ножевым ранением закончилась ссора в одном из дворов Кокшетау

Ножевым ранением закончилась ссора в одном из дворов Кокшетау Фото: pixabay
43-летнего мужчину с колотой раной грудной клетки доставили в больницу после ссоры с собутыльником в одном из дворов Кокшетау, сообщает Zakon.kz.

Сообщение о поножовщине между жителями города поступило на пульт "102" 1 августа. Звонившие сообщили полицейским, что в одном из дворов случилась ссора, которая закончилась нанесением ножевых ранений, передает 716kz.

"На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники следственно-оперативной группы и задержали злоумышленника, им оказался житель областного центра, 1969 года рождения. Вещественное доказательство, а именно кухонный нож, изъято", – сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

Как выяснили полицейские, потерпевший в компании подозреваемого распивал спиртные напитки. Между мужчинами завязалась ссора, во время которой один ударил другого кухонным ножом в грудь.

Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение с диагнозом "Колотая рана грудной клетки справа". По данному факту управлением полиции начато досудебное расследование по части 1 статьи 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровья".

3 августа стало известно, что в Уральске 39-летний мужчина во время ссоры убил свою мать. Сообщается, что подозреваемый страдает психическим заболеванием.

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