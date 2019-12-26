Информацию об участии Тасмагамбетова в коррупционном деле опровергли

Курмангали Тасмагамбетова не вызывали на допрос.

19 декабря 2019 года Антикоррупционная служба РК распространила пресс-релиз, в котором сообщалось об уголовном деле в отношении руководителя Департамента государственных доходов по Атырауской области. 20 декабря издания Skifnews.kz и Nege.kz выпустили новость, в которой говорилось о том, что в рамках данного дела на допрос доставляли заместителя главы департамента госодоходов по Атырауской области Курмангали Тасмагамбетова - брата Имангали Тасмагамбетова. Однако в ответе на официальный запрос zakon.kz в Департаменте Агентства РК по противодействию коррупции всю информацию опровергли.

- Агентством РК по противодействию коррупции начато досудебное расследование в отношении руководителя Департамента государственных доходов по Атырауской области по подозрению в совершении коррупционного преступления. Он подозревается в получении от руководителя Управления администрирования косвенных налогов ДГД области взятки в размере 3 тыс. долларов США из требуемых 10 тыс. долларов США за продвижение по службе и общее покровительство, - сообщили 19 декабря в Агентстве РК по противодействию коррупции.

На следующий день Skifnews.kz со ссылкой на Nege.kz сообщил, что "оперативно-следственной группой Агентства задержан замглавы Атырауского областного департамента госдоходов Г. Досмагамбетов и начальник отдела по аудиту департамента госдоходов А.Абдрахманов. Был проведен обыск в их домах и на служебном месте. Также да допрос был доставлен заместитель главы департамента госодоходов по Атырауской области Курмангали Нургалиевич Тасмагамбетов. Следственные мероприятия продолжаются. Также стало известно о начатом деле по коррупционным преступлениям".

Однако в Департаменте Агентства РК по противодействию коррупции по Атырауской области сообщили, что не регистрировали никаких уголовных дел в отношении вышеуказанных людей.

- Сообщаем, что Департаментом досудебное расследование в отношении указанных лиц не регистрировалось и с указанными в обращении лицами следственные действия не проводились, - сказано в ответе на запрос, подписанном заместителем.руководителя Департамента Б. Узынжас.

Курмангали Тасмагамбетов был назначен заместителем руководителя Департамента государственных доходов по Атырауской области 24 мая текущего года.

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