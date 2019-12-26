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Мурат Айтенов освобожден от должности

Он занимал эту должность с 2017 года.

Фото : udp-rk.kz26 декабря 2019, 10:37

Токаев освободил от должности Мурата Айтенова, передает zakon.kz.

- Распоряжением Главы государства Айтенов Мурат Дуйсенбекович освобожден от должности заместителя Управляющего делами Президента Республики Казахстан, - сказано в сообщении Акорды.

Айтенов Мурат родился 30 октября 1981 года в Южно-Казахстанской области в селе Жетысай.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Краснодарский военный институт имени генерала армии С.М. Штеменко (2004)

Организация и технология защиты информации

Трудовой стаж:

· Старший инженер-начальник дежурной смены отдела специальной связи при Министерстве обороны Республики Казахстан, г. Астана (2004-2006);

· Заведующий крестьянским двором АО "Астана - Өнім" УДП Республики Казахстан (2006-2008);

· Эксперт сектора координации производственной деятельности отдела по управлению подведомственными организациями Управления Делами Президента РК (2008-2010);

· Заместитель заведующего отделом официальных мероприятий и внешних связей Управления Делами Президента Республики Казахстан (2010-2012);

· Заведующий отделом официальных мероприятий и внешних связей Управления Делами Президента Республики Казахстан (2012-2013);

· Руководитель аппарата Управления Делами Президента Республики Казахстан Республики Казахстан (07.2013-01.2017);

· Заместитель Управляющего делами Президента Республики Казахстан (с 01.2017)


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