Мурат Айтенов освобожден от должности
Он занимал эту должность с 2017 года.
Токаев освободил от должности Мурата Айтенова, передает zakon.kz.
- Распоряжением Главы государства Айтенов Мурат Дуйсенбекович освобожден от должности заместителя Управляющего делами Президента Республики Казахстан, - сказано в сообщении Акорды.
Айтенов Мурат родился 30 октября 1981 года в Южно-Казахстанской области в селе Жетысай.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Краснодарский военный институт имени генерала армии С.М. Штеменко (2004)
Организация и технология защиты информации
Трудовой стаж:
· Старший инженер-начальник дежурной смены отдела специальной связи при Министерстве обороны Республики Казахстан, г. Астана (2004-2006);
· Заведующий крестьянским двором АО "Астана - Өнім" УДП Республики Казахстан (2006-2008);
· Эксперт сектора координации производственной деятельности отдела по управлению подведомственными организациями Управления Делами Президента РК (2008-2010);
· Заместитель заведующего отделом официальных мероприятий и внешних связей Управления Делами Президента Республики Казахстан (2010-2012);
· Заведующий отделом официальных мероприятий и внешних связей Управления Делами Президента Республики Казахстан (2012-2013);
· Руководитель аппарата Управления Делами Президента Республики Казахстан Республики Казахстан (07.2013-01.2017);
· Заместитель Управляющего делами Президента Республики Казахстан (с 01.2017)
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