Мурат Айтенов освобожден от должности

Он занимал эту должность с 2017 года.

Фото : udp-rk.kz

Токаев освободил от должности Мурата Айтенова, передает zakon.kz. - Распоряжением Главы государства Айтенов Мурат Дуйсенбекович освобожден от должности заместителя Управляющего делами Президента Республики Казахстан, - сказано в сообщении Акорды. Айтенов Мурат родился 30 октября 1981 года в Южно-Казахстанской области в селе Жетысай. Образование, специальность (квалификация), лицензии: · Краснодарский военный институт имени генерала армии С.М. Штеменко (2004) Организация и технология защиты информации Трудовой стаж: · Старший инженер-начальник дежурной смены отдела специальной связи при Министерстве обороны Республики Казахстан, г. Астана (2004-2006); · Заведующий крестьянским двором АО "Астана - Өнім" УДП Республики Казахстан (2006-2008); · Эксперт сектора координации производственной деятельности отдела по управлению подведомственными организациями Управления Делами Президента РК (2008-2010); · Заместитель заведующего отделом официальных мероприятий и внешних связей Управления Делами Президента Республики Казахстан (2010-2012); · Заведующий отделом официальных мероприятий и внешних связей Управления Делами Президента Республики Казахстан (2012-2013); · Руководитель аппарата Управления Делами Президента Республики Казахстан Республики Казахстан (07.2013-01.2017); · Заместитель Управляющего делами Президента Республики Казахстан (с 01.2017)

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