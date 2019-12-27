Противоречий нет - Абаев о поручениях Назарбаева и Токаева
Решение данного вопроса кроется не столько в мере наказания, сколько в правоприменении.
Фото : Pixabay27 декабря 2019, 00:11
Министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев в эфире программы "Открытый диалог" на телеканале "Хабар" прокомментировал поручение Президента Токаева о декриминализации клеветы, передает zakon.kz.
На вопрос журналиста о противоречиях в поручениях Токаева и Назарбаева министр ответил, что никаких взаимоисключений нет. Об ужесточении наказания за клевету на на расширенном заседании политсовета партии "Нур Отан" говорил Елбасы Нурсултан Назарбаев
- Эти поручения не являются взаимоисключающими. Как я уже говорил на брифинге в августе поручения Елбасы было связано с появлением анонимных источников информации, различных фейковых аккаунтов, способных нанести вред репутации гражданам, - отметил Даурен Абаев
Он подчеркнул, что решение данного вопроса кроется не столько в мере наказания, сколько в правоприменении.
- Мы сейчас как раз фокусируем свое внимание на совершенствовании правоприменительной практики. Это нисколько не мешает нам декриминализировать статью. Просто теперь мы будем работать над правоприменением в рамках Кодекса об административных правонарушениях, - сказал Абаев.
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