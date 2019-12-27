Противоречий нет - Абаев о поручениях Назарбаева и Токаева

Решение данного вопроса кроется не столько в мере наказания, сколько в правоприменении.

Министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев в эфире программы "Открытый диалог" на телеканале "Хабар" прокомментировал поручение Президента Токаева о декриминализации клеветы, передает zakon.kz.

На вопрос журналиста о противоречиях в поручениях Токаева и Назарбаева министр ответил, что никаких взаимоисключений нет. Об ужесточении наказания за клевету на на расширенном заседании политсовета партии "Нур Отан" говорил Елбасы Нурсултан Назарбаев

- Эти поручения не являются взаимоисключающими. Как я уже говорил на брифинге в августе поручения Елбасы было связано с появлением анонимных источников информации, различных фейковых аккаунтов, способных нанести вред репутации гражданам, - отметил Даурен Абаев

Он подчеркнул, что решение данного вопроса кроется не столько в мере наказания, сколько в правоприменении.

- Мы сейчас как раз фокусируем свое внимание на совершенствовании правоприменительной практики. Это нисколько не мешает нам декриминализировать статью. Просто теперь мы будем работать над правоприменением в рамках Кодекса об административных правонарушениях, - сказал Абаев.

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