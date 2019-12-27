За оскорбление учителя теперь могут посадить

Но не все депутаты считают, что одним только узакониванием статуса педагога будут решены все проблемы в статусе об образовании.

26 декабря в Парламенте наконец-то приняли закон "О статусе педагога". Уже говорилось, что на его реализацию уйдут триллионы бюджетных тенге, но отдельно стоит отметить, что за оскорбление учителя теперь можно и вовсе угодить за решетку, сообщает zakon.kz со ссылкой на Astana TV.

Законодательно пропишут запрет на привлечение педагогов к несвойственной им деятельности. Тех, кто его нарушит, будут штрафовать.

Но не все депутаты считают, что одним только узакониванием статуса педагога будут решены все проблемы в статусе об образовании.

- Говоря языком учителей литературы: "Тема раскрыта не полностью, остались недосказанности". "Кунделик" - хороший бизнес, а СОРы и СОЧи - притянутые за уши методы контроля, чтобы его основать. Считаю, что надо, не доводя до катастрофы, признать: СОР и СОЧ снизили получение знаний.

Уже после замечаний сенаторов министр образования, отвечая на вопросы журналистов, четко дал понять - менять в системе школьного образования ничего не будут.

Другими словами, то, что депутат назвал катастрофой Аймагамбетов расценил, как личное мнение сенатора.

Сенаторы также видят необходимым разделить МОН на два ведомства. То есть отделить образование от науки. Эту точку зрения министр также не разделил. Учиться лучше от этого никто не станет, а наука не зашагает вперед. И это, кстати, тоже личное мнение Асхата Аймагамбетова.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!