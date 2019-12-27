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Последние данные о крушении самолета в аэропорту

Сагинтаев прибыл на место ЧП.

Фото : Денис Кривошеев27 декабря 2019, 09:22

На месте ЧП находится блогер Денис Кривошеев. Он делится на своей странице в Facebook последними данными с места происшествия, передает zakon.kz.

Ему удалось узнать, что упавший самолет вошел в строй в 2013 году. Был полностью исправен и прошел все чеки. Командир судна жив.

Спасти удалось 82 человека из 100, находившихся на борту.

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- Предварительно, пострадавших шесть человек, из них трое детей, - написал Кривошеев.

Съемки на месте ЧП запретили.

Корреспонденту zakon.kz Денис Кривошеев сообщил, что только что на место крушения самолета прибыл аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев.

Кроме того, блогера заинтересовало достаточно странное положение самолета.

- На мой взгляд, оно очень странное. Потому что он находится несколько в стороне от основного маршрута, точнее от направления взлета. То есть, видимо, что-то произошло, что его повело вправо. И сейчас мы пытаемся понять, - сказал блогер.

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