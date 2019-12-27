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Что сейчас происходит на месте крушения самолета в Алматы

Сегодня утром упал самолет авиакомпании Бэк эйр.

Фото : Zakon.kz27 декабря 2019, 10:52

Журналист zakon.kz находится на месте происшествия. Сегодня утром упал самолет авиакомпании Бэк эйр.

По предварительным данным, 24 человек пострадали и доставлены в больницы. На данный момент установлена личность 7 погибших.

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