В России потерпел крушение самолет: есть погибший

Утром 13 октября в Якутии упал самолет Ан-3 АК "Борус", сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МЧС Республики Саха в своем Telegram-канале, инцидент произошел в 1,5 км от города Олекминск. Судя по официальному фото, самолет упал в лесном массиве.

Фото: пресс-служба МЧС Республики Саха

По данным якутских спасателей, на борту было пять человек: три члена экипажа и два пассажира. Один из пассажиров погиб. Предварительная причина аварийной посадки самолета – потеря тяги двигателя.

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