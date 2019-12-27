В тряске начало все падать... Крики… - пассажирка упавшего самолета
При наборе высоты самолет стало еще сильнее трясти.
Фото : zakon.kz27 декабря 2019, 10:53
Выжившая пассажирка самолета, упавшего в Алматы, рассказала о том, что произошло, передает zakon.kz.
- Мы начали немножко набирать высоту, начало еще сильнее трясти и в итоге столкновение какое-то было. В тряске начало все падать... Крики… Кто-то выломал дверь аварийную и все выбежали, - приводит слова Гульнары Кошеновой телеграмм-канал mash.
Точное число погибших при крушении уточняется.
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