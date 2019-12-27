В тряске начало все падать... Крики… - пассажирка упавшего самолета

При наборе высоты самолет стало еще сильнее трясти.

Выжившая пассажирка самолета, упавшего в Алматы, рассказала о том, что произошло, передает zakon.kz.

- Мы начали немножко набирать высоту, начало еще сильнее трясти и в итоге столкновение какое-то было. В тряске начало все падать... Крики… Кто-то выломал дверь аварийную и все выбежали, - приводит слова Гульнары Кошеновой телеграмм-канал mash.

Точное число погибших при крушении уточняется.

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