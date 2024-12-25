Граждане Казахстана были на борту упавшего в Актау самолета

Стало известно, граждане каких стран были на борту упавшего в Актау самолета, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным Минтранспорта РК, на борту находились шесть граждан Казахстана, 37 – Азербайджана, трое – Кыргызстана, 16 – Российской Федерации.

Всего на борту самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines было 67 человек.

Российский Telegram-канал BAZA ранее опубликовал список пассажиров.

25 декабря 2024 года вблизи Актау потерпел крушение рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением "Баку – Грозный". По предварительной информации, причиной стало столкновение со стаей птиц.

