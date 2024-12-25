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#Крушение самолета в Актау
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Происшествия

Граждане Казахстана были на борту упавшего в Актау самолета

Граждане Казахстана были на борту упавшего в Актау самолета, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 13:02 Фото: акимат Мангистау
Стало известно, граждане каких стран были на борту упавшего в Актау самолета, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным Минтранспорта РК, на борту находились шесть граждан Казахстана, 37 – Азербайджана, трое – Кыргызстана, 16 – Российской Федерации.   

Всего на борту самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines было 67 человек. 

Российский Telegram-канал BAZA ранее опубликовал список пассажиров. 

25 декабря 2024 года вблизи Актау потерпел крушение рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением "Баку – Грозный". По предварительной информации, причиной стало столкновение со стаей птиц.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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