Граждане Казахстана были на борту упавшего в Актау самолета
Фото: акимат Мангистау
Стало известно, граждане каких стран были на борту упавшего в Актау самолета, сообщает Zakon.kz.
По предварительным данным Минтранспорта РК, на борту находились шесть граждан Казахстана, 37 – Азербайджана, трое – Кыргызстана, 16 – Российской Федерации.
Всего на борту самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines было 67 человек.
Российский Telegram-канал BAZA ранее опубликовал список пассажиров.
25 декабря 2024 года вблизи Актау потерпел крушение рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением "Баку – Грозный". По предварительной информации, причиной стало столкновение со стаей птиц.
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