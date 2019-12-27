Вылезали по обледеневшему крылу через окно - выживший в крушении пассажир

Были выжившие пассажиры, которые спрашивали обменяют ли им билеты.

Выживший в крушении самолета в Алматы Аслан Назаралиев поделился своими эмоциями с друзьями и в Facebook, передает zakon.kz.

В Facebook он разместил фото разбитого судна и указал место, где он сидел.

- Наш друг Аслан летел на разбившемся самолете Bek Air, прямо перед ним борт развалился. С его слов: самолет начал набирать высоту и левое крыло стало раскачиваться, затем правое, ощущения были как на лодке, но самолет набирал высоту, а затем рухнул на дом. Вылезали по обледеневшему крылу через окно, все подскальзывались на нем, друг получил ушиб. Помощь добиралась долго. Сами помогали вытаскивать пассажиров, - приводит его слова телеграмм-канал ALIBEKOV.

Он отметил, что были выжившие пассажиры, которые спрашивали обменяют ли им билеты.

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