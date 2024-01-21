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Крушение самолета в Афганистане: четырем пассажирам удалось выжить

Крушение самолета Афганистане: четырем пассажирам удалось выжить Фото: pixabay
При падении самолета Falcon 10 в Афганистане выжили четыре человека, сообщает Zakon.kz.

По информации Росавиации, у выживших есть различные травмы, судьба еще двух неизвестна. 

"Местная наземная поисково- спасательная служба нашла самолет Falcon 10 (регистрационный номер RA-09011)", – говорится в сообщении.

Из шести человек, находившихся на борту самолета, предварительно:

  • четыре живы (у них различные травмы); 
  • судьба двоих человек уточняется.

Ранее сообщалось, что самолет, направлявшийся из Индии в Россию, потерпел крушение в Афганистане. По данным российских СМИ, пилоты самолета сообщали о заканчивающемся топливе. Также сообщалось, что на борту было двое россиян.

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