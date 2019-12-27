Алматинцы массово сдают кровь пострадавшим в крушении самолета

Жители города выражают свое сочувствие и сострадание пострадавшим в авиакатастрофе.

В Алматинском центре крови образовалась очередь из желающих сдать кровь пострадавшим в авиакатастрофе, передает zakon.kz.

Ранее с призывом сдавать кровь к жителям города обратилась детский омбудсмен Аружан Саин.

- Дорогие алматинцы! В связи с падением самолета, срочно нужны доноры всех групп крови!- написала она на своей странице в Facebook.

При этом она отметила, что донорами не могут быть переболевшие гепатитом, бруцеллезом, сифилисом, а также те, у кого имеется порок сердца, бронхиальная астма, наркопотребителям, ВИЧ инфицированным, страдающим хроническим алкоголизмом.

Как сообщалось, в Центр детской неотложной медицинской помощи доставлено 8 детей в сознании с политравмами. В БСНП доставлено 5 взрослых с политравмами. В ГКБ № 4 доставлено 17 пациентов в крайне тяжелом состоянии. Погибших на месте 14.

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