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#Крушение самолета в Актау
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События

Жители Жетысу массово сдают кровь для пострадавших при крушении самолета в Актау

Крушение самолета в Актау, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2024 16:22 Фото: акимат Жетысуской области
26 декабря волонтеры Жетысуской области посетили областной Центр крови в Талдыкоргане и сдали кровь для оказания помощи пострадавшим при крушении в Актау пассажирского самолета направления Баку - Грозный, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе акима Жетысуской области.

Молодые люди региона из числа волонтеров одними из первых выразили намерение сдать кровь, призывая своих друзей и знакомых таким образом оказать помощь людям, оказавшимся в трудной ситуации.

Крушение самолета в Актау, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2024 16:22

акимат Жетысуской области

"Новость о падении самолета в городе Актау поразила всех нас. Сколько людей погибло в результате авиакатастрофы! Пусть души погибших покоятся с миром! Сегодня мы пришли сдавать кровь, чтобы помочь выжившим быстро выздороветь и благополучно вернуться к своим близким. Желаем, чтобы такая тяжелая ситуация больше не повторялась", – сказала член волонтерской группы "Ассамблея жастары" Заида Курмашева.

По данным областного центра крови, сегодня до 12:00 кровь сдали 49 человек.

Крушение самолета в Актау, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2024 16:22

Фото: акимат Жетысуской области

"В центр пришли добровольцы, наша молодежь, желая сдать кровь для пострадавших в авиакатастрофе. Пока в Актауском центре крови нехватки крови нет. Если срочно понадобится кровь, то мы готовы отправить в любое время", – сказал директор областного центра крови Марат Доскалиев.

25 декабря 2024 года пассажирский лайнер, следующий рейсом из Баку в Грозный, потерпел крушение рядом с аэропортом Актау.

Крушение самолета в Актау, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2024 16:22

Фото: акимат Жетысуской области

Число выживших при крушении самолета в Актау составило 29 человек. Перед происшествием борт, возможно, столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана. К сожалению, никто из них не выжил.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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