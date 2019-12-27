Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Новые подробности о крушении самолета в Алматы

Замначальника ДЧС Алматы Ерлан Алибеков пояснил ситуацию.

Фото : Zakon.kz27 декабря 2019, 12:07

В алматинском аэропорту прошел экстренный брифинг по поводу крушения самолета авиакомпании Bek Air утром 27 декабря, передает корреспондент Zakon.kz.

Замначальника ДЧС Алматы Ерлан Алибеков пояснил ситуацию.

- В 7:25 на пункт ДЧС пришло сообщение о том, что рейс Z2100 Алматы-Нур-Султан пропал с радаров. Были подняты по тревоге все службы. В рамках взаимодействия была передана информация в "Скорую помощь". Задействовано от ДЧС Алматы и области, полиции, нацгвардии, РОСО 776 человек и 119 единиц техники. Скорые помощи 35 из Алматы и 16 из области. 150 врачей всего. По прибытию были организованы аварийно-спасательные работы, 88 пассажирам оказана помощь по эвакуации. Фюзеляж столкнулся с новостройкой, в жилом доме никого не было, - сказал он.

Взрыв топлива не произошел, но на всякий случай пожарные были готовы.

Представитель Bek Air не смог внятно прокомментировать ситуацию.

-Во всех направлениях отменены рейсы, идет возврат билетов по всему Казахстану, - сказал представитель авиакомпании, - отметил он.

Он добавил, что у экипажа перед полетом было хорошее самочувствие, о состоянии здоровья экипажа он сообщить ничего не смог.

По предварительным данным, 24 человек пострадали и доставлены в больницы. Имена погибших в авиакатастрофе здесь.

Все новости по теме читайте здесь.

Альберт Ахметов


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты