ДЧС Алматы: Люди, которые выпрыгивали из окон, совершали ошибку

Исполняющий обязанности начальника ДЧС Алматы Ерлан Алибеков высказался о жителях ЖК "Аккент", которые во время пожара выпрыгивали из окон, сообщает Zakon.kz.

По его данным, из пожара спасли 80 человек, 16 из них – дети, "которых пожарные выносили буквально на руках".

"Люди, которые выпрыгивали из окон, совершали ошибку. Нужно было сохранять спокойствие", – заявил Ерлан Алибеков на брифинге 2 августа 2023 года.

Ранее он рассказал, с какими трудностями столкнулись спасатели при тушении пожара в ЖК "Аккент".

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1 августа 2023 года в Алматы в многоэтажном доме мкр. Аккент произошел пожар. Чтобы спастись от огня, люди выпрыгивали из окон. Видео с места пожара появились в соцсетях. В 17:10 на место выехали спасатели. По данным ДЧС города, горели электрические кабели с 1 по 16 этаж, огонь перекинулся на квартиры. Всего из горящего дома эвакуировали более 200 человек. В результате пожара пострадали 43 человека, одна женщина скончалась от множественных травм, несовместимых с жизнью. В 18:46 пожар был ликвидирован.