Запасов крови достаточно – Центр крови Алматы

Центр крови готов на 100%.

В республиканском центре крови сообщили о том, что проблем с компонентами крови нет, передает zakon.kz.

- В связи со случившейся авиакатастрофой, Республиканский центр крови информирует о 100 % готовности обеспечить продуктами донорской крови. Запасы компонентов и препаратов крови имеются в достаточном количестве. Убедительная просьба, не рассылать сообщения о необходимости сдавать кровь. В центры крови уже пришло очень большое количество людей. Всем большое спасибо за отзывчивость!, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что алматинцы массово сдают кровь для пострадавших в авиакатастрофе.

По последним данным, число погибших при крушении самолета в Алматы выросло до 15 человек. Всего бригадами скорой помощи доставлено 66 человек с места крушения самолета, из них госпитализированы 50 человек. 19 человек - в 4 ГКБ Алматы и БСМП, в центре детской неотложной мед помощи и ЦГКБ и 6 человек - в Алматинской областной многопрофильной региональной больнице.

Все новости по теме читайте здесь.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!