Запасов крови достаточно – Центр крови Алматы
Центр крови готов на 100%.
В республиканском центре крови сообщили о том, что проблем с компонентами крови нет, передает zakon.kz.
- В связи со случившейся авиакатастрофой, Республиканский центр крови информирует о 100 % готовности обеспечить продуктами донорской крови. Запасы компонентов и препаратов крови имеются в достаточном количестве. Убедительная просьба, не рассылать сообщения о необходимости сдавать кровь. В центры крови уже пришло очень большое количество людей. Всем большое спасибо за отзывчивость!, - говорится в сообщении.
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Дорогие сограждане! В связи с чрезвычайным происшествием- крушением самолета, утром 27 декабря 2019 года в 07:22 рейс №Z2100 авиакомпании Бэк эйр по направлению Алматы - Нур-Султан ИНФОРМИРУЕМ: Запасов донорской крови в больницах Алматы и Алматинской области достаточно для всех пострадавших. Убедительная просьба, не рассылать сообщения о необходимости сдавать кровь. В центры крови уже пришло очень большое количество людей. Всем большое спасибо за отзывчивость!
Ранее сообщалось, что алматинцы массово сдают кровь для пострадавших в авиакатастрофе.
По последним данным, число погибших при крушении самолета в Алматы выросло до 15 человек. Всего бригадами скорой помощи доставлено 66 человек с места крушения самолета, из них госпитализированы 50 человек. 19 человек - в 4 ГКБ Алматы и БСМП, в центре детской неотложной мед помощи и ЦГКБ и 6 человек - в Алматинской областной многопрофильной региональной больнице.
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