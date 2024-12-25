Крушение самолета в Актау: сотни людей пришли в Центр крови

Сотни актаусцев откликнулись на призыв областного Центра крови о сдаче крови и плазмы для пострадавших в авиакатастрофе под Актау, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам врачей Центра, кровь по запросу больниц была сразу же передана медучреждениям, однако для того, чтобы восполнить запасы, они обратились к жителям города. О том, сколько было передано крови, не говорят – это конфиденциальная информация.

"Крови уже хватает. Очень много людей откликнулось и пришло. Мы отдали свои запасы в медицинские учреждения, поэтому нам было необходимо их пополнить. Кроме того, в больницах есть свой двухдневный запас крови", – рассказал руководитель областного центра крови Рафаэль Сарсамалиев.

Люди стоят в очереди, чтобы сдать кровь. Среди них много представителей азербайджанской и чеченской диаспор.

"Мы узнали о происшествии от моего папы. Он знал членов экипажа лично – это были его друзья. Насколько нам известно, из экипажа выжил только один человек, это бортпроводник. Когда мы услышали эту трагическую новость, мы не смогли остаться равнодушными", – говорит одна из сдавших кровь жительниц Актау.

Люди отмечают, что для них это больше, чем просто трагедия – это горе, поэтому они считают своим долгом помочь всем, чем могут.

На данный момент известно о 29 выживших. Из них двое детей 11 и 16 лет. Сейчас их готовят к операции.

25 декабря 2024 года около аэропорта Актау упал пассажирский самолет. Известно, что воздушное судно принадлежало авиакомпании Azerbaijan Airlines. Перед происшествием борт, возможно, столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана.