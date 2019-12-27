Россия и Украина договорились об отказе от взаимных претензий по газу
С 1 января обнуляются взаимные претензии.
Фото : 24tv.ua27 декабря 2019, 14:09
Россия и Украина договорились об обнулении взаимных претензий с 1 января, заявил глава российского Минэнерго Александр Новак, передает РИА Новости.
- Договорились о том, что с 1 января с нуля, и обнуляются взаимные претензии, будут сняты аресты имущества в счет принятых решений по судебным искам, - сказал он.
Договоренность об отказе от исков, по которым нет окончательного решения, стала частью протокола о газовом сотрудничестве, который Россия и Украина подписали 20 декабря.
Согласно документам, для продолжения транзита "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" — договор по бронированию мощностей для транспортировки.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5000783-9b2aa0e1d7a6a03b8e3f85835f856a01
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...