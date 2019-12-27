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Россия и Украина договорились об отказе от взаимных претензий по газу

С 1 января обнуляются взаимные претензии.

Фото : 24tv.ua27 декабря 2019, 14:09

Россия и Украина договорились об обнулении взаимных претензий с 1 января, заявил глава российского Минэнерго Александр Новак, передает РИА Новости.

- Договорились о том, что с 1 января с нуля, и обнуляются взаимные претензии, будут сняты аресты имущества в счет принятых решений по судебным искам, - сказал он.

Договоренность об отказе от исков, по которым нет окончательного решения, стала частью протокола о газовом сотрудничестве, который Россия и Украина подписали 20 декабря.

Согласно документам, для продолжения транзита "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" — договор по бронированию мощностей для транспортировки.


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