Казахстан и Армения договорились о взаимных полетах без ограничений

Авиаперевозчики Казахстана и Армении получили право выполнять взаимные полеты без ограничений, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве транспорта отметили, что в рамках официального визита президента Казахстана в Армению в целях развития транспортного сотрудничества двух стран подписаны Протокол о внесении изменений и дополнений в межправительственное Соглашение о международном автомобильном сообщении от 6 ноября 2006 года и Меморандум о взаимопонимании между авиационными властями Казахстана и Армении.

"В соответствии с подписанным меморандумом авиаперевозчики двух стран получили право выполнять полеты в разрешенные пункты на территории Армении и Казахстана (Астана, Алматы, Шымкент, Актау, Караганды, Усть-Каменогорск, Павлодар, Кокшетау, Тараз, Петропавловск, Семей, Туркестан и Актобе) с использованием 3-й, 4-й и 5-й степени "свободы воздуха" без ограничений по количеству частот, емкости и типам воздушного судна", – говорится в сообщении.

Пакет поправок в межправительственное соглашение предусматривает создание разрешительной системы на автоперевозки грузов в/из третьих стран, а также освобождение казахстанских перевозчиков от дорожных и природоохранных выплат при двусторонних и транзитных грузоперевозках (на территории Армении с каждого АТС взимается порядка 100 долларов экологического сбора).

Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Ереван. После президент Казахстана провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в узком составе. Затем были проведены переговоры в расширенном формате, по итогам которых подписано совместное заявление.

