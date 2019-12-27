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Казахстанцы скорбят по погибшим в авиакатастрофе

Ленты в социальных сетях заполнены постами.

Фото : СС027 декабря 2019, 16:52

Сегодня всю страну потрясла новость о крушении самолета авиакомпании Bek Air в Алматы. Известно, что на борту находились 93 пассажира и 5 членов экипажа. Погибли 12 человек, 49 человек были госпитализированы, 18 в тяжелом состоянии, сообщает zakon.kz.

Ленты в социальных сетях заполнены постами, посвященными памяти жертв авиакатастрофы. Для людей это большое потрясение.

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