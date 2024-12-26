Что известно о казахстанцах, погибших в авиакатастрофе в Актау
Гаухар Шаймерденова
Гаухар Шаймерденовой было 49 лет. Она жительница Астаны, работала нотариусом и планировала провести новогодние праздники в Грозном. У женщины было двое детей. Ее старший сын музыкант, учится на первом курсе, недавно он прилетел из Австралии.
Журналистка Динара Сатжан поделилась, что мама Гаухар Шаймерденовой до сих пор не знает о произошедшей трагедии.
"Я связалась с председателем нотариальной палаты Астаны Айгерим Айкешевой. По ее словам, в минувшее воскресенье они были вместе на корпоративе нотариусов. Гаухар рассказала коллегам, что летит с младшим сыном к семейным друзьям в Грозный встречать Новый год. Они вылетели в Баку и оттуда в Грозный, так как прямых рейсов из Астаны нет".Динара Сатжан
Астанчанку с теплотой вспомнила и телеведущая Санди Султан.
"Ты – лучшая Мама своим сыновьям… Ты – самая заботливая и любящая Дочь… Ты – настоящий Друг… Ты, как яркий луч, пронеслась в моей жизни и зарядила своей мощной энергией… У нас было много планов и поездок… Ты в моем сердце. Навсегда. Буду скучать по твоему звонкому голосу, сохраню здесь…", – написала телеведущая Санди Султан.
Эльдар Жумагат
Эльдар – младший сын Гаухар Шаймерденовой. Ему было всего 11 лет. Он учился в одной из школ Астаны. В Министерстве просвещения РК отметили, что ребенок был талантливый и добрый, который оставил светлую память в сердцах всех, кто его знал.
"Эльдар – маленький, но очень ревнивый мужчина, не отпускал любимую маму надолго даже днем, требовал скорейшего возвращения домой…", – описала мальчика телеведущая Санди Султан.
Салима Жутаева
Салима Жутаева – 29-летняя жительница Караганды. Она была стоматологом. Девушка активно вела блог в социальных сетях, рассказывала о своей профессии и о том, что работает в двух городах – Костанае и Грозном. Также она отмечала, что любит путешествовать.
Фото: instagram/dr.salima.stom
Пользователи соцсетей пишут, что благодаря Салиме Жуматаевой многие обрели красивую улыбку.
Сандибек Тулесинов
36-летний житель Жанаозена. Он работал инженером в ТОО "МунайФилдСервис". В нефтяной отрасли мужчина трудился более 16 лет. У него остались жена и четверо детей.
Фото: из открытых источников
Бауыржан Джумагулов
39-летний житель Жанаозена. Он работал в компании "ОзенМунайСервис" помощником бурильщика в бригаде капитального ремонта скважин. У него остались жена и шестеро детей.
Фото: из открытых источников
Галина Махсудова
46-летняя жительница Актау. Она жила на две страны, но имела гражданство Казахстана. У нее был собственный магазин одежды.
Фото: из открытых источников
Ранее пресс-служба МЧС РК опубликовала список имен погибших в авиакатастрофе с азербайджанским авиалайнером Embraer-190.
Трагедия произошла в полдень 25 декабря, когда пассажирский лайнер, следующий рейсом из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от аэропорта Актау.
По последней информации, из 67 человек выжили 29, погибшими считаются 38 пассажиров, в их числе и экипаж судна. Перед происшествием борт, возможно, столкнулся со стаей птиц. В самолете находились шесть граждан Казахстана.
Когда родственники смогут забрать тела погибших в Актау, можно узнать здесь.