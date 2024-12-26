Что известно о казахстанцах, погибших в авиакатастрофе в Актау

Шесть казахстанцев погибли в авиакатастрофе близ Актау, среди них 11-лений ребенок. Zakon.kz собрал информацию о них из соцсетей.

Гаухар Шаймерденова

Гаухар Шаймерденовой было 49 лет. Она жительница Астаны, работала нотариусом и планировала провести новогодние праздники в Грозном. У женщины было двое детей. Ее старший сын музыкант, учится на первом курсе, недавно он прилетел из Австралии.

Журналистка Динара Сатжан поделилась, что мама Гаухар Шаймерденовой до сих пор не знает о произошедшей трагедии.

"Я связалась с председателем нотариальной палаты Астаны Айгерим Айкешевой. По ее словам, в минувшее воскресенье они были вместе на корпоративе нотариусов. Гаухар рассказала коллегам, что летит с младшим сыном к семейным друзьям в Грозный встречать Новый год. Они вылетели в Баку и оттуда в Грозный, так как прямых рейсов из Астаны нет". Динара Сатжан

Астанчанку с теплотой вспомнила и телеведущая Санди Султан.

"Ты – лучшая Мама своим сыновьям… Ты – самая заботливая и любящая Дочь… Ты – настоящий Друг… Ты, как яркий луч, пронеслась в моей жизни и зарядила своей мощной энергией… У нас было много планов и поездок… Ты в моем сердце. Навсегда. Буду скучать по твоему звонкому голосу, сохраню здесь…", – написала телеведущая Санди Султан.

Эльдар Жумагат

Эльдар – младший сын Гаухар Шаймерденовой. Ему было всего 11 лет. Он учился в одной из школ Астаны. В Министерстве просвещения РК отметили, что ребенок был талантливый и добрый, который оставил светлую память в сердцах всех, кто его знал.

"Эльдар – маленький, но очень ревнивый мужчина, не отпускал любимую маму надолго даже днем, требовал скорейшего возвращения домой…", – описала мальчика телеведущая Санди Султан.

Салима Жутаева

Салима Жутаева – 29-летняя жительница Караганды. Она была стоматологом. Девушка активно вела блог в социальных сетях, рассказывала о своей профессии и о том, что работает в двух городах – Костанае и Грозном. Также она отмечала, что любит путешествовать.

Фото: instagram/dr.salima.stom

Пользователи соцсетей пишут, что благодаря Салиме Жуматаевой многие обрели красивую улыбку.

Сандибек Тулесинов

36-летний житель Жанаозена. Он работал инженером в ТОО "МунайФилдСервис". В нефтяной отрасли мужчина трудился более 16 лет. У него остались жена и четверо детей.

Фото: из открытых источников

Бауыржан Джумагулов

39-летний житель Жанаозена. Он работал в компании "ОзенМунайСервис" помощником бурильщика в бригаде капитального ремонта скважин. У него остались жена и шестеро детей.

Фото: из открытых источников

Галина Махсудова

46-летняя жительница Актау. Она жила на две страны, но имела гражданство Казахстана. У нее был собственный магазин одежды.

Фото: из открытых источников

Ранее пресс-служба МЧС РК опубликовала список имен погибших в авиакатастрофе с азербайджанским авиалайнером Embraer-190.

Трагедия произошла в полдень 25 декабря, когда пассажирский лайнер, следующий рейсом из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от аэропорта Актау.

По последней информации, из 67 человек выжили 29, погибшими считаются 38 пассажиров, в их числе и экипаж судна. Перед происшествием борт, возможно, столкнулся со стаей птиц. В самолете находились шесть граждан Казахстана.

Когда родственники смогут забрать тела погибших в Актау, можно узнать здесь.