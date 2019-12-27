В Алматы полицейские организовали сопровождение такси с рожающей женщиной

Ребенок появился на свет прямо в салоне автомобиля, и по словам врачей, с ним все в порядке.

В Алматы водитель такси и полицейские помогли женщине, родившей ребенка прямо в машине. Все подробности журналисту zakon.kz рассказал непосредственный участник событий – алматинский автолюбитель Закир Даутов.

По словам мужчины, он подрабатывает частным извозом в компании "Яндекс.Такси", и ему поступил вызов на улицу Брусиловского. Из дома вышла женщина и попросила заехать за ее сестрой, которая находится на последнем сроке беременности, и должна скоро родить.

- Когда мы за ней заехали, и она подошла к машине, было видно, что у женщины уже начались схватки, поэтому я предложил ей вызвать скорую помощь, но она не согласилась. Сказала, что нужно ехать в медицинский центр, расположенный в районе пересечения улиц Бухар Жырау-Байзакова, а это совсем недалеко, и мы успеем доехать. Однако на дороге оказались жуткие пробки. И по проспекту Абая и по улице Брусиловского движение застопорилось. Я, конечно, пытался проехать побыстрее, но у женщины схватки все больше усиливались, – рассказал Закир Даутов.

Мужчина понял, что быстро доехать до нужного адреса не получится, но тут на пересечении улиц Ауэзова и Абая заметил экипаж дорожно-патрульной полиции, который как раз оформлял протокол на остановленного нарушителя. Недолго думая, автолюбитель подошел к полицейским, объяснил ситуацию и попросил организовать сопровождение.

- Полицейские очень оперативно отреагировали. Сразу сели в свой служебный автомобиль, включили проблесковые маячки и мы поехали в их сопровождении. Все происходило, как американских фильмах. Полицейские по громкоговорителю просили уступить нам дорогу и мешающие нам проехать машины разъезжались, пропуская нас. А тем временем у девушки уже начались роды. У нее прямо на заднем сиденье отошли воды. А потом ее родственница стала кричать, что уже появилась головка младенца. А когда мы уже к пересечению улиц Бухар Жырау-Байзакова начали подъезжать, девушка стала кричать, что рожает. Мы не успели доехать до медицинского центра, когда она родила прямо в машине. Роды приняла ее сестра, – продолжил свой рассказ Закир Даутов.

В это время один из сопровождавших их полицейских выбежал из служебной машины, добежал до медицинского центра и попросив врачей выйти. Второй полицейский сопровождал машину с роженицей в салоне до медцентра. Сразу заехать на его территорию не удалось – охранник видимо растерялся и не мог открыть ворота. Полицейский стал помогать ему, отодвигая их вручную.

- В общем, мы очень быстро заехали на территорию медицинского центра, нас встретили врачи с больничной каталкой и увезли роженицу вместе с младенцем в больничную палату. Сейчас женщина находится в больнице. Она родила девочку, и по словам врачей, с ребенком все нормально. Также я познакомился с помогавшими нам полицейскими. Это сотрудники патрульного экипажа "Буран-146" Управления полиции Бостандыкского района ДП Алматы– старший лейтенант Айдос Абаев и старший сержант Бауыржан Нуржанов. И я очень благодарен им за оказанную помощь, – завершил свой рассказ Закир Даутов.

Это уже не первый подобный случай в Алматы. Ранее в Сети появилось видео экстренной доставки человека без сознания в больницу общими усилиями неравнодушных горожан и полицейских. Автор видео сообщил, что увидел, как на улице упала женщина, прохожий стал пытаться ее поднять. И тогда мужчина в машине решил сам довезли ее в больницу. По пути они встретили патрульную машину, и сотрудники без лишних слов и вопросов организовали сопровождение. https://www.zakon.kz/5000193-trogatelnoe-video-spaseniya-upavshey.html

При этом на записи видно, что автор видео несколько раз нарушил ПДД в дороге. Естественно, читатели задались вопросом, будет ли он оплачивать штрафы. Но вскоре стало известно, что алматинцу спишут штрафы за нарушения ПДД.

- Камеры выпишут штрафы, но потом он (от ред.: водитель, везший женщину) напишет заявление. Так же как и инспектор полиции, которому тоже придут штрафы. И на основании заявления они будут списываться в законном порядке, - пояснили в пресс-службе ДП Алматы.

В полиции назвали имена сотрудников, оказавших помощь: капитан Алмаз Бакиров, капитан Макс Ли и старший лейтенант Алмат Байжумаш.

Владимир Демидов

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