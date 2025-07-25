Алматинские полицейские приняли роды у женщины прямо в патрульной машине

Полицейские Алматы пытались доставить роженицу в роддом, но не успели. Ребенок появился на свет прямо в патрульной машине, сообщает Zakon.kz.

По информации Astana TV, к экипажу обратились женщины с просьбой о помощи для своей соседки, у которой начались схватки. Учитывая критичность ситуации, патрульные решили незамедлительно доставить ее в ближайшее родильное отделение, но у женщины начались роды прямо в пути.

Оценив обстановку, стражи порядка приняли роды, благодаря чему на свет появился мальчик. После прибытия скорой помощи мать и новорожденного передали медикам.

"24 июля 2025 года, примерно к восьми часам, в микрорайоне Думан Медеуского района произошел пожар. Когда мы туда ехали, четыре-пять человек махали и громко звали нас. Оказалось, там лежит женщина. Мы положили ее в машину и только отъезжали, как они остановили нас и сказали, что роды уже начались". Инспектор патрульной полиции ДП Алматы Данияр Сагинбаев

Ранее сообщалось, что казахстанка родила в поезде ребенка и сбросила его в санитарный сток.