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События

Алматинские полицейские приняли роды у женщины прямо в патрульной машине

полицейские приняли роды у женщины прямо в патрульной машине, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2025 21:17 Фото: Zakon.kz
Полицейские Алматы пытались доставить роженицу в роддом, но не успели. Ребенок появился на свет прямо в патрульной машине, сообщает Zakon.kz.

По информации Astana TV, к экипажу обратились женщины с просьбой о помощи для своей соседки, у которой начались схватки. Учитывая критичность ситуации, патрульные решили незамедлительно доставить ее в ближайшее родильное отделение, но у женщины начались роды прямо в пути.

Оценив обстановку, стражи порядка приняли роды, благодаря чему на свет появился мальчик. После прибытия скорой помощи мать и новорожденного передали медикам.

"24 июля 2025 года, примерно к восьми часам, в микрорайоне Думан Медеуского района произошел пожар. Когда мы туда ехали, четыре-пять человек махали и громко звали нас. Оказалось, там лежит женщина. Мы положили ее в машину и только отъезжали, как они остановили нас и сказали, что роды уже начались". Инспектор патрульной полиции ДП Алматы Данияр Сагинбаев

Ранее сообщалось, что казахстанка родила в поезде ребенка и сбросила его в санитарный сток.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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