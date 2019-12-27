Восстановлена хронология крушения самолета в Алматы 

По информации МВД, погибли 12 человек.

27 декабря 2019 года самолет авиакомпании Bek air F-100, выполняющий рейс 2100 по маршруту Алматы-Нур Султан, потерпел крушение при взлете в районе поселка Альмерек Талгарского района, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

На борту находилось 93 пассажира, в том числе 8 детей, и 5 членов экипажа, 603 кг багажа, 613 кг - груза.

Регистрация рейса началась в 05.35, окончилась в 06.35, посадка закончила в 07.03, взлет – в 07.21.

Воздушное судно пропало с радара в 07.22, тревога была объявлена в 07.25. На пульт 103 вызов поступил в 07.43.

Первыми на место происшествия прибыли сотрудники аэропорта – Служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения, Служба авиационной безопасности и медицинская служба. Сразу же начались мероприятия по эвакуации пассажиров. Пострадавших перевозили в медицинский пункт аэропорта, где им оказывалась экстренная медицинская помощь. На место прибыло 16 бригад скорой и неотложной помощи Алматинской области и 35 бригад Алматы, которые доставляли раненых в клиники города и области. В терминале аэропорта оперативно развернули штаб, где представители администрации Международного аэропорта Алматы, городского ДЧС, акимата города, медицинских ведомств дали два брифинга для представителей СМИ. Также в терминале был развернут пункт медицинской и психологической помощи родственникам погибших и пострадавших в авиакатастрофе пассажиров.

На 16.00 местного времени число погибших составило 12 человек.

В связи с ЧП Международный аэропорт Алматы не вводил никаких ограничений на полеты, все рейсы выполнялись в штатном режиме со второй взлетно-посадочной полосы.

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