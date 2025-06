Крушение самолета в Индии: упал на студенческое общежитие, предварительное число погибших

Точной информации о том, сколько человек выжили, а сколько погибли в результате крушения самолета в Индии, пока нет. По одним данным, погибли 120 человек, по другим – 133, сообщает Zakon.kz.

При этом известно, что среди пострадавших и погибших – не только пассажиры воздушного судна. На земле тоже пострадали люди – студенты-медики, находившиеся в общежитии, на которое упал самолет.

"Новости стали еще более ужасными после того, как стало известно, что самолет потерпел крушение в общежитии медицинского колледжа, и многие студенты также получили ранения!" – сообщила медицинская ассоциация Индии.

По словам официальных лиц, пять студентов погибли, порядка 40 получили ранения.

We are deeply shocked about the news of AI ✈️ , crashing in Ahmedabad. !



News have become more gruesome after finding out that flight had crushed in BJMC, Hostel & many MBBS students have also been injured!!!!



We are monitoring the situation closely & are ready for any help! pic.twitter.com/gZ4vQwy34P — FAIMA Doctors Association (@FAIMA_INDIA_) June 12, 2025

В соцсетях также публикуют кадры из столовой общежития, где на столах остались тарелки с едой.

Air India flight ✈️ in Ahmedabad have crashed in BJ Medical College Hostel.



We are shocked to hear the news.



May god help us in this situation!



🙏🙏🙏



MBBS students are admitted in emergency , i am shocked!! 🥲 @FAIMA_INDIA_ team at BJMC rn! We will send doctors team there… pic.twitter.com/hAbE7IH9DT — Dr. Rohan Krishnan (@DrRohanKrishna3) June 12, 2025

На видео также сняли то, в каком состоянии находится полуразрушенное здание общежития.

Very disturbing Visuals from Ahmedabad Plane Crash sent By One of My Friends who was a Doctor at the Medical College Hostel , Ahmedabad

Tells Not a Single Passenger Might be Alive 💔💔

Prayers With The Family of all 242 Passengers🙏🏻🙏🏻#PlaneCrash #Ahmedabad pic.twitter.com/mEkW6zTT87 — ಗೌರಿ💛❤ (@Nisha_gowru) June 12, 2025

12 июня 2025 года в аэропорту Ахмадабада в штате Гуджарате, Индия, потерпел крушение пассажирский самолет. На борту было 242 человека, включая экипаж. Самолет вылетел в Лондон. Авиакомпания Air India рассказала, из каких стран были пассажиры Boeing 787-8.