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Видео дня – спасший ребенка полицейский рассказал подробности

Старший лейтенант Жаксылык Султанов работает в полиции с 2006 года. По его словам, в такие ситуации он прежде не попадал.

Фото : Instagram27 декабря 2019, 20:28

После авиакатастрофы в алматинском аэропорту, в соцсетях появилось видео, на котором полицейский спасает ребенка. Героя зовут Жаксылык Султанов, и он рассказал подробности произошедшего, сообщает zakon.kz.

По его словам, они с напарником несли службу по району, когда поступил вызов. Прибыв на место катастрофы, увидели множество людей. Многие без признаков жизни. Стали осматривать место происшествия, обогнули двухэтажное строение, в которое врезался самолет, увидел лежащую на земле женщину.

- Она просто лежала, держа ребенка левой рукой, правая, была сломана. Она не плакала, только смотрела. Я сказал ей, что возьму ребенка, она моргнула. Заплакала, когда я взял ребенка, - рассказывает Жаксылык Султанов.

Он поднял ребенка, побежал к врачам. Здесь его и поймала видеокамера.

Старший лейтенант Жаксылык Султанов работает в полиции с 2006 года. По его словам, в такие ситуации он прежде не попадал.

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