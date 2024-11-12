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Награжден казахстанец, спасший ребенка в Алматы

Награжден казахстанец, спасший ребенка в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 14:09 Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
Помните мужчину, который в конце октября 2024 года в Алматы спас тонувшего в речке ребенка? Так вот, 25-летнего Алихана Жаксылыка сегодня, 12 ноября, наградили медалью от имени министра по чрезвычайным ситуациям, сообщает Zakon.kz.

Награду от имени главы МЧС вручил начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев.

"За смелость и самоотверженность, проявленные при спасении жизни ребенка из воды, произошедшем 27 октября 2024 года в Алматы, уроженец Кызылорды Алихан Сакенулы Жаксылык награжден медалью "Суға батқандарды құтқарғаны үшін".Пресс-служба ДЧС Алматы
Награжден казахстанец, спасший ребенка в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 14:09

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

Глава алматинского ДЧС выразил благодарность Алихану за незамедлительные меры.

"Благодаря вашей решительности удалось предотвратить трагедию и спасти ребенка", – подчеркнул Нурлан Атыгаев.

Поддержать молодого человека пришли отец – Сакен Оразбаев, мать – Бахытгуль Сугурова и бабушка – Багжан Калбаевна.

Награжден казахстанец, спасший ребенка в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 14:09

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

О героическом спасении ребенка в Алматы, которое восхитило Казнет, стало известно 28 октября 2024 года. Казахстанцы поблагодарили мужчину за то, что он помог тонувшему в речке мальчику.

Динара Халдарова
МЧС РК Алматы 2024 год Награждения
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