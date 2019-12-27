Вице-министр рассказал о состоянии спасенного полицейским ребенка

Его состояние стабильное, рядом находятся родные и близкие.

О состоянии спасенного в авиакатастрофе ребенка, рассказал вице-министр здравоохранения Камалжан Надыров, сообщает zakon.kz.

После авиакатастрофы в алматинском аэропорту, в соцсетях появилось видео, на котором полицейский спасает ребенка.

- Только что мы провели обход детской больницы. В том числе навестили этого девятимесячного ребенка. Его состояние стабильное, рядом находятся родные и близкие, - рассказал на брифинге вице-министр.

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