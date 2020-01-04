Казахстанская "молодежка" по хоккею неожиданно разгромила немцев

Победа позволила сохранить шансы на место в элите МЧМ по хоккею.

В матче утешительного раунда чемпионата мира по хоккею среди молодежных сборных Казахстан сыграл с командой Германии, пишет Sports.kz.



После поражения в первой игре со счетом 0:4, мало кто ждал что-то хорошее от второй, тем не менее, подопечным Сергея Старыгина удалось навязать борьбу сопернику.

В первом периоде в составе казахстанцев отметился Станислав Александров, а во втором закрепил успех партнеров Олег Бойко. Третий мог что-то изменить, но там Александров просто закрепил перевес своей команды, а итог подвели Денис Чапоров и Луис Шинко. 4:1 — победа Казахстана.

Победа позволила сохранить шансы на место в элите МЧМ по хоккею.

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