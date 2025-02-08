Сборная Казахстана по хоккею разгромила Японию на Азиаде-2025

Как пишет Telegram-канал Спорт Шредингера, далее у Казахстана игра с Южной Кореей.

Казахстан досрочно выиграл группу:

10 февраля, 09:00. Казахстан – Южная Корея

Отмечается, что казахстанская команда попала в группу "А" вместе с Китаем, Японией, Кореей, Таиландом и Тайванем. В четвертьфинал из группы "А" выходят все шесть команд, к ним добавятся две лучшие из групп "В" и "С". Дальше полуфиналы и матч за третье/финал.



