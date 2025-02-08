Сборная Казахстана по хоккею разгромила Японию на Азиаде-2025
Фото: НОК/Сали Сабиров
Сборная Казахстана по хоккею одержала четвертую победу на зимней Азиаде-2025, победив Японию со счетом 4:1 на Азиатских играх в Харбине (Китай), сообщает Zakon.kz.
Как пишет Telegram-канал Спорт Шредингера, далее у Казахстана игра с Южной Кореей.
Казахстан досрочно выиграл группу:
- 4 февраля. Таиланд – Казахстан – 0:12.
- 5 февраля. Казахстан – Китай – 6:1.
- 7 февраля. Казахстан – Тайвань – 17:0.
- 8 февраля. Япония – Казахстан – 1:4.
10 февраля, 09:00. Казахстан – Южная Корея
Отмечается, что казахстанская команда попала в группу "А" вместе с Китаем, Японией, Кореей, Таиландом и Тайванем. В четвертьфинал из группы "А" выходят все шесть команд, к ним добавятся две лучшие из групп "В" и "С". Дальше полуфиналы и матч за третье/финал.
Ранее сообщалось, что еще двое казахстанцев попали в полуфинал в шорт-треке на Азиаде-2025.
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