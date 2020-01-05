Солнце максимально приблизится к Земле 5 января

Из-за этого его диск будет казаться больше.

Расстояние между Солнцем и нашей планетой будет минимальным 5 января, в результате чего диск небесного светила в телескопе будет выглядеть на 3% крупнее, чем в начале июля, когда планеты находятся максимально далеко друг от друга. Об этом ТАСС сообщила сотрудница Московского планетария Людмила Кошман.

- В воскресенье, 5 января, наша планета будет в перигелии - самой ближайшей к Солнцу точке своей орбиты, которую она проходит раз в год. Земля проходит ее в начале января, она составляет более 147 млн км. При этом самую далекую точку, афелий, Земля проходит в начале июля, оказываясь на расстоянии более 152 млн км от Солнца. Диаметр Солнца измеряется в угловых градусах, разница между диаметрами солнечного диска в моменты афелия и перигелия неощутимо на глаз, так как изменение размера диска Солнца происходит плавно в течение полугода. Однако, если их сравнить, то [диаметр солнечного диска в январе] на 3% больше, - пояснила астроном.

Она напомнила, что смена времен года на Земле обусловлена тем, что ось вращения Земли имеет наклон к плоскости земной орбиты, а вовсе не тем, что расстояние от Земли до Солнца изменяется.

Полный оборот вокруг Солнца наша планета совершает за 365 дней 6 часов 9 минут 10 секунд. Земля движется вокруг Солнца по эллиптической орбите со средней скоростью 29,765 км/с.

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