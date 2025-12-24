Земля максимально приблизится к Солнцу в январе

Земля 3 января подойдет к Солнцу на минимальное расстояние за год, в этот день планета достигнет перигелия, сообщает Zakon.kz.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московский планетарий.

По данным астрономов, расстояние между Землей и Солнцем в этот день составит 147 099 586 километров(0,9833 астрономической единицы). Благодаря этому видимый диаметр Солнца станет максимальным в 2026 году и достигнет 32 угловых минут 35 секунд.

Специалисты напомнили, что в июле Земля, наоборот, проходит самую удаленную от Солнца точку орбиты – афелий. Разница в видимом размере светила между январским перигелием и июльским афелием особенно заметна на профессиональных фотографиях при сравнении снимков, сделанных в эти периоды.

Астрономы подчеркнули, что визуально для невооруженного глаза изменения практически не ощущаются, однако с научной точки зрения это важное астрономическое событие.

