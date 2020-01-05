Неустойчивая погода сохраняется в Казахстане
На юге местами пройдут осадки, на севере и северо-западе республики – снег.
С прохождением атмосферных фронтальных разделов на территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, на юге местами пройдут осадки, на севере и северо-западе республики – снег. Местами сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра, сообщает zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
В Акмолинской области ожидаются местами туман, гололед, ночью - низовая метель, ночью и утром усиление ветра 15-20 м/с.
В Северо-Казахстанской области ожидаются усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с, местами – туман.
В Костанайской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, в Костанайской области усиление ветра 15-20 м/с.
В Алматинской области ожидаются местами туман, гололед, днем в районе Жаланашколя усиление ветра – 15-20 м/с.
В Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Мангыстауской областях ожидаются местами туман, гололед, днем в Жамбылской области усиление ветра 15-20 м/с.
В Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.
В Нур-Султане 5 января будет облачно, - 6.
В Алматы - ясно,- 2.
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