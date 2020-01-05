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Неустойчивая погода сохраняется в Казахстане 

На юге местами пройдут осадки, на севере и северо-западе республики – снег.

Фото : pixabay5 января 2020, 09:00

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, на юге местами пройдут осадки, на севере и северо-западе республики – снег. Местами сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра, сообщает zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Акмолинской области ожидаются местами туман, гололед, ночью - низовая метель, ночью и утром усиление ветра 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидаются усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с, местами – туман.

В Костанайской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, в Костанайской области усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области ожидаются местами туман, гололед, днем в районе Жаланашколя усиление ветра – 15-20 м/с.

В Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Мангыстауской областях ожидаются местами туман, гололед, днем в Жамбылской области усиление ветра 15-20 м/с.

В Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

В Нур-Султане 5 января будет облачно, - 6.

В Алматы - ясно,- 2.


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