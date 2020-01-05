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Видео падения подростка с аттракциона в Алматы появилось в Сети

В какой-то момент крепление сошло с места и ребенок упал с высоты.

Фото : кадр из видео5 января 2020, 13:49

В Сети появилось видео неприятного инцидента с подростком на Кок-Тобе в Алматы, передает zakon.kz.

На кадрах ролика видно, как мальчика закрепили на аттракционе "Рогатка", заранее предупредив о правилах техники безопасности. Затем подростка на скорости запустили в воздух. В какой-то момент крепление сошло с места и ребенок упал с высоты на землю. Видео оборвалось на криках очевидцев.

Как уже сообщалось ранее, мальчик упал с аттракциона, сломал ногу и ударился головой. Его госпитализировали в больницу.


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