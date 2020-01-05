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Инопланетные пейзажи пустыни Атакама

Они покоряют своей красотой.

Фото : fototelegraf.ru5 января 2020, 16:54

Пустыня Атакама в Чили считается самым засушливым местом на Земле, однако, несмотря на отсутствие растительности, её ландшафты покоряют своей красотой даже самых искушенных путешественников.

Космические фотографии Атакамы были опубликованы в онлайн журнале ФотоТелеграф.


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