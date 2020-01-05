Инопланетные пейзажи пустыни Атакама
Они покоряют своей красотой.
Фото : fototelegraf.ru5 января 2020, 16:54
Пустыня Атакама в Чили считается самым засушливым местом на Земле, однако, несмотря на отсутствие растительности, её ландшафты покоряют своей красотой даже самых искушенных путешественников.
Космические фотографии Атакамы были опубликованы в онлайн журнале ФотоТелеграф.
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