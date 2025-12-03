#АЭС в Казахстане
Туризм

Британский фотограф показал "инопланетные" пейзажи Мангистау

Пейзажи Мангистау, фотосъемка, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 07:35 Фото: Instagram/g_cooper
Фотограф из Великобритании Джордж Купер (George Cooper) опубликовал яркие снимки из поездки в Мангистаускую область, сообщает Zakon.kz.

Свои фотографические творения фотограф разместил в Instagram.

"Пейзажи Мангистау в Казахстане по-настоящему напоминают другую планету, но вместе с этой магией приходит и суровая погода. Хотя, думаю, это честный обмен. Сильные ветры и холодные ночи заставили меня подготовиться ко всему. Два пуховика отлично справились с задачей. Это словно ступаешь на другую планету", – подписал фотограф публикацию.

На фотографиях Джорджа Купера запечатлены урочище Бозжыра, урочище Кызылкуп, более известное как "Тирамису".

Британский фотограф признался, что в Мангистау – одни из самых фантастических пейзажей, которые он когда-либо видел своими глазами.

"Это настоящее райское место для фотографов. Это была одна из самых эмоциональных поездок в моей жизни: взлеты были невероятными, а падения – такими же резкими. Без сомнений, это была одна из самых сумасшедших недель в моей жизни. Но ради этих пейзажей мы и приехали – а здесь лишь небольшая часть того, что удалось увидеть. По-настоящему неземные виды. Казахстан, ты был потрясающим", – написал фотограф.

Ранее мы писали о том, что монеты с египетскими богами выпускает Нацбанк Казахстана.

Аксинья Титова
