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Падение с аттракциона на Кок-Тобе. Врачи рассказали о состоянии ребенка

Он находится в травматологическом отделении.

Фото : Скриншот видео5 января 2020, 17:05

Медики сообщили о состоянии ребенка, упавшего с аттракциона на Кок-Тобе, передает корреспондент МИА "Казинформ".

- После обследования нашими докторами выставлен диагноз: компрессионный перелом четырех поясничных позвонков, перелом левой лучевой кости со смещением, перелом правой пяточной кости без смещения, переломы обеих лодыжек, левой голени. Также перелом таранной кости левой стопы со смещением. Ребенку в тот же день в полном объеме была оказана необходимая медицинская помощь, - сказал главный врач Центра детской неотложной медицинской помощи Абай Кусаинов.

Он отметил, что на сегодняшний день состояние ребенка средней тяжести – он находится в травматологическом отделении. Ребенок в полном сознании, охотно контактирует с персоналом и родственниками.

В соцсетях появилось видео падения подростка с аттракциона на Кок-Тобе в Алматы. Видно, как ребенок сорвался с аттракциона "Рогатка". В полиции ранее заявляли, что 13-летний мальчик упал 2 января "по своей неосторожности, родители к администрации парка претензий не имеют".


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