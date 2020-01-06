Угрожает спрыгнуть - мужчину на крыше здания сняли на видео
Как утверждает автор видео, инцидент произошел в Талдыкоргане.
Фото : кадр из видео6 января 2020, 00:17
Неизвестный мужчина залез на крышу строящегося здания, передает zakon.kz.
Видеозапись распространяют в социальных сетях. Как утверждает автор видео, инцидент произошел в Талдыкоргане
- Какой-то отморозок залез на крышу строящегося общежития и угрожает спрыгнуть. Тут все, пожарка, все собрались. Надеюсь, его снимут - говорит голос за кадром.
По неподтвержденным данным, полицейские смогли снять его с крыши и спустить.
Обстоятельства инцидента выясняются.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5001542-5e84e7e91b83345c612ff0a58613ab81
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...