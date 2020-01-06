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Угрожает спрыгнуть - мужчину на крыше здания сняли на видео

Как утверждает автор видео, инцидент произошел в Талдыкоргане.

Фото : кадр из видео6 января 2020, 00:17

Неизвестный мужчина залез на крышу строящегося здания, передает zakon.kz.

Видеозапись распространяют в социальных сетях. Как утверждает автор видео, инцидент произошел в Талдыкоргане

- Какой-то отморозок залез на крышу строящегося общежития и угрожает спрыгнуть. Тут все, пожарка, все собрались. Надеюсь, его снимут - говорит голос за кадром.

По неподтвержденным данным, полицейские смогли снять его с крыши и спустить.

Обстоятельства инцидента выясняются.


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