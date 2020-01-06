Оппозиционер Зоран Миланович стал новым президентом Хорватии

После подсчета чуть больше половины голосов Миланович набрал 54%, а его соперница - действующий президент республики Колинда Грабар-Китарович получила 46% голосов.

На президентских выборах в Хорватии, согласно первым сообщениям Государственной избирательной комиссии, победил оппозиционный кандидат, бывший глава правительства социал-демократ Зоран Миланович, передает ТАСС.

После подсчета чуть больше половины голосов Миланович набрал 54%, а его соперница - действующий президент республики Колинда Грабар-Китарович получила 46% голосов.

Первый тур выборов президента Хорватии прошел 22 декабря. Согласно результатам, тогда ни один из 11 кандидатов не смог набрать более 50% голосов. Лидером в первом туре по количеству голосов стал Миланович, набрав 29,5%, а второе место заняла Грабар-Китарович, которая получила 26,7%. Таким образом оба политика прошли во второй тур президентских выборов.

Как отметили в Госизбиркоме, приведенные данные не являются окончательными, поскольку еще не вся информация поступила с участков, расположенных за рубежом. Из-за разницы в часовых поясах, некоторые сведения поступят только под утро местного времени. Однако эта информация уже не сможет повлиять на окончательные итоги голосования, которые будут объявлены в понедельник.

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Несколько лет назад Колинда стала главным инфоповодом и предметом восторга. Произошло это после того, как в сеть попал снимок политика в бикини во время отдыха. Шикарные формы Грабар-Китарович тогда не отметил только ленивый.

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