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Мир

Президент Хорватии Зоран Миланович не смог переизбраться в первом туре

Хорватия, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 07:03 Фото: Instagram/z_milanovic
По итогам подсчета голосов Миланович не дотянул до абсолютного большинства и победы в первом туре, сообщает Zakon.kz.

29 декабря в Хорватии проводились президентские выборы. По итогам подсчета голосов, поданных на 99% участков он набрал 49,11% голосов, пишет Croatia Week.

Во втором туре его соперником будем Драган Приморач, который получил 19,37% голосов. Драгана Приморача поддерживает правящая правоцентристская партия "Хорватское демократическое содружество".

Второй тур выборов президента Хорватии пройдет 12 января.

29 декабря в должность президента Грузии вступил Михаил Кавелашвили.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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