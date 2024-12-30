Президент Хорватии Зоран Миланович не смог переизбраться в первом туре

Фото: Instagram/z_milanovic

По итогам подсчета голосов Миланович не дотянул до абсолютного большинства и победы в первом туре, сообщает Zakon.kz.

29 декабря в Хорватии проводились президентские выборы. По итогам подсчета голосов, поданных на 99% участков он набрал 49,11% голосов, пишет Croatia Week. Во втором туре его соперником будем Драган Приморач, который получил 19,37% голосов. Драгана Приморача поддерживает правящая правоцентристская партия "Хорватское демократическое содружество". Второй тур выборов президента Хорватии пройдет 12 января. 29 декабря в должность президента Грузии вступил Михаил Кавелашвили.

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