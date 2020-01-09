Нефть подешевела после выступления Трампа

Миролюбивое выступление американского президента привело к росту котировок на Нью-Йоркской фондовой бирже.

В среду, 8 января, после речи американского президента Дональда Трампа о готовности к миру с Ираном цена техасской светлой нефти (WTI) опустилась до 60 долларов за баррель, сообщает KP.RU.

По данным электронных торгов в Соединенных Штатах стоимость поставок черного золота в феврале сократилась на 4,21%, до 60,06 долларов за баррель.

Напомним, после сообщений об атаке Ирана на американские базы цены на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures начали расти и составляли 69,2 долларов за баррель.

Котировки на Нью-Йоркской фондовой бирже после довольно миролюбивого обращения главы Белого дома к нации стали расти. Как сообщает телеканал CNBC индекс 500 самых крупных компаний рынка США (S&P 500) установил самый высокий уровень в истории оказался на отметке 3 258,07 пункта (прибавил 20,89 пункта). Dow Jones вырос до отметки 28 782,66 пункта (на 198,98 пункта), а NASDAQ - до 9 139,33 пункта (на 70,75 пункта).

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