С одной стороны грязь, с другой вода - выживший горняк рассказал подробности

В спасательной операции участвовали 30 человек. Им пришлось пробурить около 8 метров завала.

Почти двое суток провел в затопленном руднике без кислорода шахтер Михаил Никулин. В ВКО произошел большой выброс грязевой массы, который отрезал горняка от мира. 30 часов спасатели и коллеги добирались до замурованного в забое, сообщает zakon.kz со ссылкой на Astana TV.

В руднике выбросило массу глины и бурильщика отрезало от выхода. Мужчина уверен: выжил благодаря профессиональным навыкам.

- Буровая установка моя стала тонуть. Я каким-то образом заскочил на капот и стал искал способ как-то дышать. И хорошо, что там было скважина водяная. Вода текла из скважины, я понял, что вместе с водой подходит кислород. Меня начало просто затапливать: с одной стороны грязевая маска, с другой – вода, - вспоминает горняк Михаил Никулин.

Стоя в воде Михаил старался не использовать кислородный самоспасатель и шахтерский фонарь. На случай, если затянутся спасательные работы. Он слышал, как бурили и взрывали проходы. Через 15 часов установили связь с подземным пленником. В операции участвовал старший брат Михаила - Вячеслав. У Никулиных шахтерская династия.

- Когда увидели, конечно, на носилках, конечно, переполняли чувства любви, спокойствие, что он здесь, вот он уже здесь, дышать земным воздухом, а не там под землей, - рассказывает супруга Татьяна Никулина.

В спасательной операции участвовали 30 человек. Им пришлось пробурить около 8 метров завала. Коллеги назвали спасение - настоящим чудом, а бурильщика в шутку окрестили Святым Михаилом.

На Риддер-Сокольном руднике "Казцинка" создана комиссия. Она установит причины выброса глины.

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