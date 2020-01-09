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В Австралии более миллиарда животных погибли во время лесных пожаров

В некоторых местах пожары настолько сильны, а дым такой густой, что тушить их с воздуха стало невозможно.

Фото : vesti.ua9 января 2020, 09:36

Более 1 миллиарда животных погибли в результате продолжающихся лесных пожаров в Австралии, сообщает РИА Новости со ссылкой пресс-служба университета Сиднея.

Профессор Крис Дикман установил, что более 800 миллионов животных стали жертвами пожаров в штате Новый Южный Уэльс, а суммарное число погибших в стране животных превысило отметку в 1 миллиард.

Приведенные Дикманом цифры основаны на отчете Всемирного фонда дикой природы (WWF) за 2007 год о влиянии расчистки земель на дикую природу Австралии. Используя эти цифры, авторы исследования установили средний уровень плотности популяции млекопитающих, птиц и рептилий в Новом Южном Уэльсе, после чего умножили оценки плотности на площадь растительности.

Проводившие исследование ученые использовали консервативные оценки, таким образом число погибших животных, возможно, существенно выше, следует из заявления.

В Австралии в результате природных пожаров выгорели уже миллионы гектаров земли, огонь за последние месяцы унес жизни 17 человек, уничтожил тысячу домов. В некоторых местах пожары настолько сильны, а дым такой густой, что тушить их с воздуха стало невозможно. Власти направляют корабли ВМС и авиацию в пострадавший район. На юго-восточном побережье Австралии проходит масштабная эвакуация в связи с пожарами.


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