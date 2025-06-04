Дым от лесных пожаров на Земле заметили за пределами Луны
По отчету, опубликованному 1 июня Канадским межведомственным центром лесных пожаров, с начала года по всей Канаде произошло 1586 пожаров, охвативших более одного миллиона гектаров.
Фото: NASA Earth Observatory
Камера EPIC, установленная на спутнике DSCOVR Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) получила изображение представленное выше в начале июня. Инструмент расположен в 1,5 млн км от поверхности Земли, что примерно в четыре раза дальше Луны.
На изображении EPIC виден дым от пожаров, которые в основном бушуют в канадских провинциях Саскачеван и Манитоба.
Шлейфы тянутся на северо-северо-восток через Нунавут к побережью Гренландии и на юг через Соединенные Штаты. Еще один участок дыма виден над Атлантическим океаном около Европы.
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